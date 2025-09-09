Antarktika’da Cinsel Saldırı Sorunu Var

ANTARKTİKA’DA CİNSİYETSEL ŞİDDET VE TACİZ SORUNU

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) tarafından yayımlanan gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde görev yapan personelin ciddi bir cinsel saldırı ve taciz sorunu ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 2022-2024 yılları arasında bölgede görevde bulunan 2.760 personel ve yükleniciye yönelik yapılan ankete katılanların yüzde 40’ı, en az bir kez cinsel saldırı veya tacizle karşılaştığını bildirdi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i ise bu tür olaylara tanıklık ettiklerini ifade ediyor. Kadınlar arasında mağduriyet oranı yüzde 60 iken, erkeklerde bu oran yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde bulunuyor.

RESMİ RAPORLAMA ORANININ DÜŞÜKLÜĞÜ

Bununla birlikte, yaşanan olayların çok azı resmi olarak rapor ediliyor. Personelin büyük bir kısmının özel şirketler aracılığıyla sözleşmeli olarak çalışıyor olmasının yanı sıra, şikayet süreçlerinin belirsizliği bu durumu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Antarktika’nın aşırı izolasyon koşulları, sorunu daha da derinleştiriyor. Taciz mağduru kişiler, çoğu zaman saldırganla aynı üs içerisinde aylardır kapalı kalmak zorunda kalıyor. Bu durum, olayların çözülmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.