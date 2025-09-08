Antarktika’da Cinsel Şiddet İfşa Edildi

ANTARKTİKA’DA CİDDİ CİNSEL SALDIRI VE TACİZ SORUNU

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) yeni yayımladığı gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde görev yapan personelin ciddi bir cinsel saldırı ve taciz durumu ile karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. 2022-2024 yılları arasında bölgede çalışan 2.760 personel ve yüklenicinin katıldığı ankete yanıt verenlerin yüzde 40’ı, en az bir kez cinsel saldırı veya taciz yaşadığını belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i bu tür olaylara tanık olduklarını ifade ediyor. Kadınların yüzde 60’ı çoğunlukla mağdur olduklarını söylüyor, erkeklerdeki oran ise yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde.

OLAYLARIN RAPORLANMASINDAKİ ZORLUKLAR

Ancak bu olayların çok azı resmi olarak rapor ediliyor. Bu durumun başlıca nedeni, personelin çoğunun özel şirketler tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği olarak gösteriliyor. Antarktika’daki aşırı izolasyon koşulları ise durumu daha da ağırlaştırıyor. Mağdurlar çoğu zaman saldırganla aynı üsse aylarca kapalı kalmak zorunda kalıyor. Bu da olayların çözülmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.