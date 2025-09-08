Antarktika’da Cinsel Şiddet Sorunu

ANTARKTİKA’DA CİDDİ CİNSEL SALDIRI VE TACİZ MEVZUSU

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) yeni yayımladığı gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde görev yapan personelin ciddi bir cinsel saldırı ve taciz ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. 2022-2024 yılları arasında bölgede çalışan 2.760 personel ve yükleniciye açık olan ankete katılanların yüzde 40’ı, en az bir kez cinsel saldırı veya taciz yaşadığını belirtiyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i, bu tür olaylara tanık olduğunu ifade ediyor. Kadınlar arasında mağduriyet oranı yüzde 60 iken, erkeklerde bu oran yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde.

OLAYLARIN RİSKİ VE RİSKİ RAPORLAMA SORUNU

Ancak, bu tür olayların çok azı resmi olarak rapor ediliyor. Bunun arkasındaki nedenler arasında, personelin çoğunun özel şirketler tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği gösteriliyor. Antarktika’daki aşırı izolasyon koşulları, durumu daha da zor hale getiriyor. Taciz mağduru olan bireyler, çoğu zaman saldırganla aynı üsse aylarca kapalı kalmak zorunda kalıyor. Bu durum, olayların çözülmesini imkansız hale getiriyor.