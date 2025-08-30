Antarktika’daki Yapı Gaga M. Üssü

ANTARKTİKA’DA GİZEMLİ YAPI

Antarktika’da bulunan ve koordinatları 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E olarak belirlenen yapı, Mill Adası’nın yakınında, kıyıya yaklaşık 90 mil uzaklıkta konumlanıyor. Bu yapı, Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne ise sadece 6 mil (9.5 kilometre) mesafede yer alıyor.

UFO MERAKLILARINDAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

UFO meraklısı Scott C. Waring, Google Maps’te gözlemlenen diske dikkat çekerek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” sözleriyle merak uyandırdı. Waring’in YouTube’a yüklediği videonun ardından bu konu tekrar gündeme geldi. Cismin çevresindeki ince çizgi, popüler kültürdeki klasik UFO görüntülerini akla getirirken, tamamen siyah olan yapının çevresindeki kar ve kayalarla oluşturduğu kontrast dikkat çekiyor.

BİLİMSEL YAKLAŞIM

Reddit’te yıllar önce paylaşılan görüntüler üzerine kullanıcılar çeşitli yorumlar yaptı. Bazıları bunu bir “hava balonu”, bazıları “Nazi üssü” ve bazıları da yalnızca “eriyen göl suyu” olarak nitelendirdi. Ancak bilim insanları, durumu daha nesnel bir şekilde ele alıyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, bu yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu belirtiyor. Davies, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” ifadelerini kullanıyor.

ANTARKTİKA’DAKİ DİĞER GİZEMLER

Antarktika, geçmişte de Google Maps’teki ilginç yapılar nedeniyle gündeme gelmişti. Bölgedeli “kapı benzeri” bir yapı ve Nevada’daki Area 51’de bulunan üçgen kule, UFO teorilerini körükleyen benzer durumlar arasında yer alıyor.