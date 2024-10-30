Antika Eşyalarla Dolu Bir Yaşam

ANTİKA KOLEKSİYONCUSU ALİ YILMAZ

Niğde ilinde yaşayan 58 yaşındaki emekli memur Ali Yılmaz, 35 yıldır eşiyle beraber 1000’den fazla eski eşya toplayıp sergiliyor. Gümüşler beldesinde yaşayan Yılmaz, PTT’den emekli olduktan sonra, evlenmeden önce anne ve babasından kalan radyo, eski lampalar ve kol saatleri gibi eşyalarla antikacılığa ilgi duydu. 1989’daki evliliklerinin sonrasında, çift köylerinde ve değişik illerde antika eşyalar toplayarak koleksiyonlarını genişletmeye başladı. Yılmaz’ın sergisinde tarım aletleri, müzik aletleri, körükler, saatler, köstekli saatler, çevirmeli telefonlar ve gramofon gibi eski eşyalar yer alıyor.

ESKİYİ GELECEGE TAŞIMAK

Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilk olarak Niğde yöresine ait antika eşyaları toplamaya başladığını söyledi. Yeni nesilin eski kuşağı tanımasını istediğini ifade eden Yılmaz, gençlerle eski eşyaları paylaşmak için evini onlara açtı. “Eskisi olmayanın yenisi olmaz derler. Gençler eski eşyaları görüp tanısınlar. Bu koleksiyondaki en eski eşyam babamdan kalma lüks (lamba) ve radyodur” diyen Yılmaz, başka illerden de eşya toplamak için dolaştığını belirtti. “Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de eski eşyalar olduğunu duydum. Malzemenin çoğalması ve eksiklerimi gidermek için onları almaya gittim. Eşyaları temin etmek için diyar diyar dolaşıyorum” diyerek, antika eşya toplama tutkusunu ortaya koydu.

HASSASİYET VE İLGİ

Yılmaz, koleksiyonundaki her bir parçanın çalıştığını vurgulayarak, çalışmayan parçaları ise tamir ettiğini aktardı. “Çalışmayan antikalardan rahatsızlık duyuyorum” diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Eşyalarımı kendi imkanlarımla tamir ediyorum, tamir edemediklerimi de tamircisini bulup ona götürüyorum. Yeni tamirciler bu işleri yapamıyor. İllaki eski esnaf olması lazım. Mesleği bırakmışsa bile gidip rica ediyorum.” Yılmaz, eşinin de kendisine eşya temizliği ve düzeni konusunda yardımcı olduğunu, aile üyelerinin de bu koleksiyona hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Yılmaz, “Buraya girmediğim zaman huzursuz oluyorum. Gece saat 02.00’de bile yapmam gereken bir iş varsa o anda yaparım, sabaha bırakmam” diyerek, hobisine olan düşkünlüğünü dile getirdi.

EŞİNİN DESTEĞİ VE ORTAK HOBİ

Ali Yılmaz’ın eşi Muhsine Yılmaz, antika koleksiyonunu severek biriktirdiklerini belirtti. Eşinin evlenmeden önce de eski eşyalara ilgi duyduğunu ifade eden Yılmaz, “Eşimin bunlardan hoşlandığını görünce onun daha mutlu olması için ben de eşime yardım ettim. Topladığımız eşyalar, bir odadan iki odaya sonra üçe çıktı ve severek yapıyoruz” dedi. Çift, şehir dışına beraber giderek hem keyif alıyor hem de yeni bilgiler ediniyor. Yılmaz, “Gittiğimiz yerler hep tarihi mekanlar. Oralar daha çok ilgimizi çekiyor. Eşimle 1987’de nişanlandık ve eşyalar bizi o zamanlardaymışız gibi hissettiriyor” diyerek, antika eşyaların kendilerine sunduğu nostaljik duyguyu paylaştı.