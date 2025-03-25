Apple-1 Rekor Fiyata Satıldı

APPLE-1’İN AÇIK ARTIRMA REKORU

Teknoloji devi Apple’ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ilk bilgisayar olan Apple-1, yapılan açık artırmada rekor bir fiyata alıcı buldu. RR Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada, tam fonksiyonel durumda olan bir Apple-1 bilgisayarı 375 bin dolara satıldı. Bu satış, teknoloji tarihinde önemli bir olay olarak kayıtlara geçti.

NADİR VE FONKSİYONEL DURUMDAKİ BİLGİSAYAR

Açık artırmada satışa sunulan Apple-1, eski Apple ürünleri uzmanı Corey Cohen tarafından titizlikle restore edildi. Apple-1 kayıtlarında #91 numarasıyla yer alan bu özel makine, çalışır durumda olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, “olağanüstü kozmetik koruma” ve “entegre devrelerindeki belirgin parlak etiketler” sayesinde 10 üzerinden 8,0 puanla “istisnai” olarak değerlendirildi. Bilgisayarla birlikte verilen orijinal kılavuzda, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Daniel Kottke’ye atıfta bulunan el yazısı notları yer alması, ürünün değerini daha da artırıyor.

APPLE-1’İN TARİHİ ÖNEMİ

Apple-1, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ve Apple’ın başlangıcını simgeleyen ilk bilgisayar olması sebebiyle büyük bir öneme sahip. Günümüzde bu bilgisayarlardan çalışan bir tanesini bulmak oldukça zor. Bu nedenle, açık artırmada satılan Apple-1, hem bir teknoloji harikası hem de tarihi bir eser olarak büyük bir ilgiyle karşılandı.