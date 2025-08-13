Apple, AirPods’a Çeviri Özelliği Ekliyor

YENİ GERÇEK ZAMANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ

Apple, yeni bir özellikle gündemde ve bu özellik, bilimkurgu filmlerini hatırlatıyor. iOS 26’nın beta sürümünde AirPods’a entegre olabilecek gerçek zamanlı çeviri yeteneğiyle ilgili ipuçları ortaya çıktı. 9to5Mac tarafından haberleştirilen bu yenilik, her iki AirPods kulaklığına aynı anda basıldığında devreye giriyor. Sızan görsellerde İngilizce, Portekizce, Fransızca ve Almanca dillerinde metinler yer alıyor. Özel özelliğin, ikinci nesil AirPods Pro ve dördüncü nesil AirPods ile uyumlu olacağı ifade ediliyor.

CANLI ÇEVİRİ İLE YARIŞAN MARKALAR

Apple, haziran ayında düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde bu yeni özellikten söz etmemişti. Fakat Bloomberg, yılın başlarında benzer bir projenin üzerinde çalışılmakta olduğunu bildirmişti. Apple halihazırda FaceTime, Mesajlar ve Telefon uygulamalarında “Canlı Çeviri” fonksiyonunu kullanıcılarına sunuyor. Bu tarz bir özellik, Samsung Galaxy S24 serisi ve Meta’nın Ray-Ban gözlüklerinde de mevcut.

ÇEVİRİ ÖZELLİĞİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Gerçek zamanlı çeviri özelliği, kullanıcıların bilmediği bir dilde kendilerine söylenenleri anında anlamalarını sağlıyor. Eğer karşı tarafta da çeviri destekleyen bir cihaz mevcutsa, AirPods iki farklı dilde anlık iletişime imkan tanıyor. İddialara göre Apple, olası gecikme sorunlarını çözmek için bu özelliği yalnızca iPhone 17 serisine özel tutabilir. Sızan görsellerde ayrıca Korece, İtalyanca, Çince ve Japonca dillerinin de destekleneceği görülüyor.