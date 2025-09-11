Apple AirPods Pro 3 Kablolara Veda Etti!

APPLE AIRPODS PRO 3 KUTU İÇERİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Apple, AirPods Pro 3 modelinde kutu içeriğini önemli ölçüde değiştirdi. Önceki AirPods Pro modellerinde bulunan USB-C şarj kablosu, bu yeni modelle birlikte kutudan çıkarıldı. Apple’ın resmi ürün sayfasında belirtilen bilgilere göre, bu kablo artık ayrı olarak satın alınması gereken bir aksesuar haline geldi. Kullanıcılar için en uygun Apple USB-C kablosunun ABD fiyatı ise 19 dolar olarak belirlenmiş durumda.

KABLO VE ADAPTÖR YOK

AirPods Pro 3, önceki modellerinde olduğu gibi, şarj adaptörü ile birlikte gelmiyor. 2019 yılından bu yana Apple, AirPods serisinde adaptörleri kutuya dahil etmiyor. Bu durum, kullanıcılar arasında “minimalizm mi, ek gelir stratejisi mi?” sorularını gündeme getiriyor. Kutuda hem kablo hem de adaptörün olmaması, satın alma kararlarını etkileme potansiyeline sahip.

KABLOSUZ ŞARJ ALTERNATİFLERİ

AirPods Pro 3, MagSafe, Qi ve Apple Watch şarj cihazlarıyla kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların kabloya ihtiyaç duymadan kulaklığı kullanmalarını sağlıyor. Ancak başlangıç ayarları ve seyahat gibi durumlarda kabloya olan ihtiyaç yine de sürüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERDE GELİŞİM

Yeni AirPods Pro 3 modelinde, gürültü engelleme teknolojisi, kalp atış hızı algılama özellikleri ve IP57 sertifikası ile toza, suya ve tere karşı dayanıklılık sunuluyor. Kulaklık, tek bir şarjla 8 saate kadar dinleme süresi vaat ederken, Türkiye’de 13.999 TL fiyatla satışta.