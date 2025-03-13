Apple’dan 1.5 Milyar İPhone Kullanıcısına Uyarı

APPLE GÜVENLİK AÇIĞINI GİDERİYOR

Apple, yaklaşık 1.5 milyar iPhone cihazını tehdit eden bir güvenlik açığını tespit ettikten sonra güncelleme sunuyor. Yapılan düzeltme, Apple kullanıcılarını kritik bir sıfırıncı gün güvenlik açığından yararlanan “son derece karmaşık bir saldırıdan” koruma amacı taşıyor. CVE-2025-24201 ismi verilen güvenlik açığı, Safari’de kullanılan tarayıcı motoru Webkit ve iPhone veya iPad için tasarlanan diğer tüm internet tarayıcılarında bulundu. Bilgisayar korsanları, bu açığı bir fırsat olarak değerlendirerek, sahte sayfalara eriştikten sonra kurbanların web tarayıcılarının dışında diğer akıllı telefon alanlarına ulaşmalarına olanak tanıyan kötü amaçlı web siteleri geliştirdiler. Apple, kullanıcıları mevcut iOS 18.3.2’yi indirmeye yönlendiriyor.

ETKİLENEN CİHAZLAR VE GÜNCELLEME ÇAĞRISI

Teknoloji devi, sorunla ilgili olarak iPhone XS ve sonraki modellere sahip olan herkesin etkilenebileceği konusunda uyarı yapıyor. Apple, Webkit’teki en son sıfır gün güvenlik açığının, iOS 17.2’den daha eski yazılım güncellemeleri kullanan “belirli hedeflenen kişilere” yönelik bir siber saldırıda kullanıldığını bildirdi. Şirket, Aralık 2023’te iOS 17.2’yi piyasaya sürdükten sonra, iPhone yazılımlarında farklı güncellemelerle iOS 18’e geçiş yaptı. Bu nedenle, hâlâ 17.2 sürümünü kullanan herkesin birkaç yazılım güncellemesinin gerisinde kaldığı belirtildi.

SALDIRININ DETAYLARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Apple, özellikle kimin hedef alındığı, saldırıların süresi veya şirketin saldırılardan nasıl haberdar olduğu konusunda detay vermezken, siber suçluların tüm müşteri tabanını hedef aldığına inanmadığını ifade ediyor. Bu durum, kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına atılan adımların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.