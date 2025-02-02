Apple Intelligence Türkçe Desteği Gelecek Mi?

YENİ YAPAY ZEKASIYLA DİLLER ARASINI GENİŞLETİYOR

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin yapay zeka programıyla ilgili güncel bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen iPhone 16 tanıtımında duyurulan Apple Intelligence, Nisan ayında daha fazla dil desteği alacak. Bu bildirim, Tim Cook’un 2024 Dördüncü Çeyrek kazanç görüşmesi sırasında yapıldı. Cook, “Nisan ayında Apple Intelligence’ı Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Basitleştirilmiş Çince dahil olmak üzere daha fazla dile ve ayrıca Singapur ve Hindistan’a yerelleştirilmiş İngilizce’ye getiriyoruz.” şeklinde belirtti.

TÜRKÇE YETKİNLİĞİ HENÜZ YER ALMIYOR

Apple, iPhone 16 etkinliğinde açıkladığı bu dillerin ardından, kullanıcıların beklenti içinde olmasına rağmen, Türkçe dil desteğinin yine bulunmaması dikkat çekti. Siri için Türkçe dil desteğinin gecikmiş olması da akıllara geliyor. Apple AI için Türkçe dil desteğinin geç gelmesi, şu aşamada kullanıcılar için sürpriz olmadı. Şu anki durumda Türkçe destek planları arasında görünmüyor ve en iyi ihtimalle bu destek 2026 yılında gelebilir.