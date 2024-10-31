Apple iPhone 17 Tanıtım Tarihi Değişiyor

APPLE’IN YENİ NESİL İPHONE MODELLERİNİN TANITILMASI

Apple, Eylül ayında yeni nesil iPhone serisini tanıttı. iPhone 16 serisi, genel olarak bir önceki iPhone 15 serisinden önemli yenilikler sunmuyor. Bu durum, serinin satış performansına da olumsuz bir şekilde yansıyor. iPhone 16 serisinin en belirgin özelliği, Apple Intelligence yani Apple’ın yapay zeka uygulaması oldu. Ancak bu uygulamanın başlangıçta yalnızca ABD’de kullanılacağı açıklandı. Ayrıca, 2025 yılına kadar diğer dil desteğinin geleceği bildirildi.

TÜRKÇE DESTEKLENMİYOR, SATIŞLAR ÇUVALLIYOR

2025 yılında, Apple Intelligence’a 6 farklı dil desteği geleceği belirtiliyor. Ancak, bu diller arasında Türkçe’nin yer almadığı ifade ediliyor. Apple Intelligence olmadan ciddi bir etki alanı kaybeden iPhone 16 serisi, pek çok pazarda büyük sorunlar yaşıyor. Bu durum üzerinde Apple yönetimi, bazı önlemler almak zorunda kaldı.

Alınan önlemler arasında, iPhone 17 tanıtımının daha erken bir tarihe çekilmesi de bulunuyor. Son duyumlara göre, Apple iPhone 17’yi Temmuz ayında tanıtmayı planlıyor. Bunun yanı sıra, 2025’te Apple Intelligence’a gelecek dil desteğinin artırılması da tartışma konusu. Yeni eklenecek diller arasında Türkçe’nin olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Ancak, Türkçe’nin Apple Intelligence’a eklenmesi, zaman kaybetmeden gereken bir konu.