Apple iPhone 17’yi Resmen Tanıttı

APPLE YENİ İPHONE MODELLERINI TANITTI

Apple, bugün yeni iPhone modellerini duyurdu. ‘Awe Dropping’ etkinliği Türkiye saatiyle 20.00’de başladı ve bu etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri tanıtıldı.

IPHONE 17’NİN ÖZELLİKLERİ

iPhone 17, 5 renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Ekran büyüklüğü 6.3 inç olacak ve 120 Hz yenileme hızı ile performans sunacak. Ceramic Shield 2 ile geliştirilen model, çizilmelere karşı 3 kat daha fazla koruma sağlıyor. İçerisinde A19 işlemcisi bulunduracak iPhone 17, bir önceki model olan iPhone 16’ya göre yüzde 20 daha hızlı GPU sunuyor. Yapay zeka özelliği, canlı çeviri ve kamera ile sorgulama gibi alanlarda kullanılabiliyor. Şarj performansı da dikkat çekiyor; yalnızca 20 dakikada yüzde 50 şarj olabilecek.

ÇİFTE KAMERA SİSTEMİ

iPhone 17 modeli, 48 ve 12 megapiksel olmak üzere iki ana kameraya sahip. Ön kamerada Center Stage desteği bulunacak. iPhone 17, 799 dolardan satışa sunulması planlanıyor.

IPHONE AIR’IN İNCELİĞİ

iPhone Air ise ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Kalınlığı sadece 5,6 mm olan bu model, bugüne kadar üretilen en ince iPhone olarak öne çıkıyor. Ekran büyüklüğü 6,5 inç olacak ve 4 renk seçeneği ile kullanıcıları karşılayacak.