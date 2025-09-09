Apple iPhone 17’yi Tanıttı Bugün

Apple yeni iPhone modellerini tanıttı. AWE DROPPING ETKİNLİĞİ Türkiye saatiyle 20.00’de başladı. Bu etkinlikte tanıtılan modeller arasında iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max yer alıyor.

IPHONE 17 MODELİ iPhone 17, 5 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Ekran büyüklüğü 6.3 inç olacak ve 120 Hz yenileme hızına sahip bulunacak. Model, Ceramic Shield 2 ile 3 kat daha fazla çizilme koruması sağlıyor. A19 işlemcisi bulunuyor ve iPhone 16 modeline göre yüzde 20 daha hızlı bir GPU sunuyor. Yapay zeka özellikleri, canlı çeviri ve kamera ile sorgulama gibi alanlarda kullanılacak. Bataryası 20 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.

İKİ ANA KAMERA iPhone 17 modeli, 48 ve 12 megapiksel olmak üzere iki ana kamera ile geliyor. Ön kamerada Center Stage desteği mevcut. iPhone 17 modelinin başlangıç fiyatı 799 dolar olacak.

IPHONE AIR MODELİ iPhone Air, inceliği ile dikkat çekiyor. 5,6 mm kalınlığıyla şimdiye kadar üretilen en ince iPhone modeli olarak öne çıkıyor. Ekran boyutu ise 6,5 inç olarak belirlenmiş ve 4 renk seçeneğiyle sunulacak.