Apple iPhone 17e Geliyor: İşte Sızan Bilgiler

Teknoloji devinin gözdesi Apple, Şubat 2025’te tanıttığı iPhone 16e modelinin ardından, iPhone 17e için geri sayım faaliyetine başlamış durumda. Yaklaşan tanıtım öncesinde elde edilen bilgiler, markanın uygun fiyatlı serisinde ilgi çekici iyileştirmeler gerçekleştireceğini ortaya koyuyor.

TASARIMDA YENİLİKLER

Yeni modelin 6,1 inçlik ekran boyutunu ve genel tasarımını koruması bekleniyor, ancak en dikkat çekici değişikliğin ekranın üst kısmında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Söylentilere göre, Apple bu modelde çentik yerine daha modern bir görüntü sunacak olan Dinamik Ada özelliğine yer vermeyi planlıyor.

EKRAN PERFORMANSI

iPhone 17e’nin ekran panelinin, standart modellerdeki 120Hz ProMotion teknolojisinden yoksun olarak 60Hz yenileme hızıyla geleceği bilgisi alınıyor. Ayrıca, cihazda sürekli açık ekran özelliği bulunmayacak ve parlaklık değerlerinin, amiral gemisi serisi ile karşılaştırıldığında daha düşük seviyede olacağı belirtiliyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ DESTEĞİ

Cihazın çekirdeğinde, Apple’ın gelişmiş 3 nanometre üretim süreciyle tasarladığı A19 çipinin yer alması öngörülüyor. Ancak maliyet optimizasyonu adına, bu işlemcinin saat hızının düşürülmüş veya grafik çekirdeği azaltılmış bir versiyonunun kullanılabileceği düşünülüyor.

iPhone 16e modelinde mevcut olmayan manyetik şarj özelliği olan MagSafe’in, yeni modelle birlikte geri döneceği iddia ediliyor. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, manyetik aksesuarlar kullanarak 15W üzeri kablosuz şarj hızlarına ulaşabilecek.

KAMERA VE PİYASA ÇIKIŞ TARİHİ

Arka tarafta 48 megapiksellik tek kamera düzeninin korunacağı model, bağlantı noktasında ise daha hızlı ve verimli bir C1X modem çipiyle donatılacak. Fiyatının 599 dolar civarında kalması beklenen iPhone 17e’nin, 2026 yılı Şubat ayında ya da en geç ilkbahar aylarında kullanıma sunulması planlandığı bildiriliyor.

