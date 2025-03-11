Apple, iPhone SE Serisini Sonlandırıyor

Apple, yeni iPhone 16e modelini tanıtarak teknoloji dünyasında büyük bir etki yarattı. Ancak bu etki, beklenildiği gibi olumlu olmadı ve birçok kullanıcı arasında hayal kırıklığına neden oldu. Apple, popüler iPhone SE serisini sonlandırarak onun yerine daha yüksek fiyatlı ve donanımlı bir model olan iPhone 16e’yi piyasaya sürdü. Bu durum, bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcılar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı. Şirketin, kâr marjı kaygıları doğrultusunda aldığı bu karar tartışma konusu oldu.

İPHONE 16 SATIŞLARINDAN DOĞAN ETKİ

Apple’ın bu kararı etkileyen faktörlerin başında, iPhone 16 satışlarındaki düşüş yatıyor. Teknoloji analisti Mark Gurman, Apple’ın iPhone 16e’yi yüksek fiyatla piyasaya sürmesinin altında yatan sebebin, kâr marjını koruma çabası olduğunu vurguluyor. iPhone 16, Apple Intelligence özelliğinin tanıtımda eksik olması ve ertelenmesi nedeniyle beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Bu durum, Apple’ın yapay zeka stratejisi ve pazarlama taktiklerine dair sorgulamalar doğurdu. Ayrıca, Çin pazarındaki zayıflama, şirketi zor bir duruma soktu. Çinli tüketicilerin yerli markalara yönelmesi ve iPhone 16’nın temel özelliklerinin eksikliği, Apple’ın pazar payını önemli oranda düşürdü. Tüm bu sorunlar, Apple’ın yeni bir strateji geliştirmesine yol açtı.

İPHONE 16E’NİN GELECEĞİ

iPhone 16e, beklenilenden daha yüksek bir fiyatla piyasaya sunuldu ve bu, bütçe dostu seçenekler arayan kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı. Kullanıcılar, iPhone 16e’nin fiyat-performans oranını sorgulamaya başladı. Apple’ın bu adımı, şirketin daha fazla iOS kullanıcısı kazanma hedefine de bir darbe indirmiş gibi görünüyor. Uygun fiyatlı bir iPhone SE modeli, düşük gelirli bölgelerdeki kullanıcılar için Apple ekosistemine bir giriş kapısı olabilirdi.