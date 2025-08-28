Apple Yeni Ürünleri Tanıtacak

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRIYOR

Apple’ın geleneksel sonbahar etkinliği yaklaşırken, tanıtılacak ürünlerin listesi genişliyor. Öncelerde sadece iPhone 17 ailesi ile sınırlı olduğu düşünülen etkinlik, şimdi yeni AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3 ve AirTag 2 ile çeşitliliğini artırıyor. Popüler takip cihazının çıkışının üzerinden dört yıl geçerken, yeni modelin tasarımda büyük değişiklikler yapması beklenmiyor. Bu sayede mevcut kullanıcılar, mevcut aksesuarlarını kullanmaya devam edebiliyor.

AIRTAG 2’NİN YENİ YETENEKLERİ

Yeni AirTag 2 modelinin en dikkat çekici yeniliği, iPhone 15’teki modern ultra geniş bant (UWB) çipinin entegre edilmesi. Bu özellik sayesinde cihazın menzili ve hassas konum belirleme kabiliyeti artıyor; böylece kaybolan eşyaların bulunması kolaylaşabiliyor. Ayrıca Apple, gizlilik ve güvenliğe de önem veriyor. Yeni modelde hoparlörün çıkarılmasını zorlaştırarak, AirTag’in kötüye kullanım riskini azaltmayı hedefliyor.