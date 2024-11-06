Ara Tatil Tarihleri 2024-2025 Dönemi

Ara Tatil Tarihleri ve Önemi

Ara tatilin başlangıç tarihi ve hangi tarihlerde uygulanacağı, ders programları ve tatil planları yapmak isteyen aileler için oldukça önemlidir. Özellikle “Ara tatil ne zaman 2024-2025?” sorusu merak ediliyor. Kasım ayında yapılacak ara tatil tarihleri de dikkat çekiyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair tatil takvimi, öğrenciler ve veliler arasında en çok araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen akademik takvim ile birlikte, bu yılki ara tatil tarihleri için planlamalar başlamış durumda.

KASIM ARA TATİLİ TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, Kasım ayında gerçekleşiyor. Kasım ayındaki ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Bu süre zarfında hafta sonları da dahil olmak üzere öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak. Böylece, öğrenciler bu tatil döneminde dinlenme fırsatı bulacaklar.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ VE YAZ TATİLİ

İlk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak. Öğrenciler, 31 Mart 2025 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci dönem ara tatilinin ardından eğitimlerine devam edecekler. Eğitim yılının sonunda ise 20 Haziran’da okullar kapanarak yaz tatilinin başlangıcı yapılacak. Tatil planları bu tarihler göz önünde bulundurularak düzenleniyor.