Araç Aynasını Kıran Kuryeyi Ezdi!

SON ZAMANLARDAKİ YOL VERME KAVGALARI

Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her gün yeni bir olay ekleniyor. Son yaşanan olay İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat K. ile 34 KYG 127 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih F. arasında trafikte tartışma çıktı.

OTOMOBİLİN AYNASI KIRILDI

Tartışmanın büyümesi sonucunda motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasına yumruk atarak zarar verdi. Bunun üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.’nin üzerine sürdü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ EZİLDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobilin arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkarmaya çalışırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalıştı ve trafikteki diğer araçlara çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası motosiklet sürücüsü, yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Görgü tanıklarından Alparslan Tanrıkulu, “Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor ve ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. Halk o anda tabii tepki veriyor, o içeride vuran vatandaş da halka tepki veriyor. Kaza o şekilde oldu, yaralının durumu ağırdı, inşallah bir şey olmamıştır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

Muazzez Bitkay ise “Bir anda kargaşa yaşandı. Kapımızın önünde kurye, diğer aracı sıkıştırdı, taksi şoförü aracı sıkıştırdı. Diğer yandan başka bir araç çarpan aracı sıkıştırınca maalesef ki olan kuryeye oldu. Bir anlık öfke bunlara neden oldu. Keşke olmasa” şeklinde konuştu.