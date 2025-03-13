Araç Kredisi Vade Süreleri Güncellendi

FARKLI FİYAT ARALIKLARINA GÖRE YENİ KREDİ VADE SÜRELERİ

BDDK’nın yeni düzenlemesi doğrultusunda, farklı fiyat aralıklarında olan araçlar için belirlenen yeni kredi vade süreleri şu şekilde sıralanıyor:

2.5 milyon TL’nin altında bulunan araçlar için 48 ay vade, 2.5 milyon – 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay vade, 5 milyon – 6.5 milyon TL arasındaki araçlar için 24 ay vade ve 6.5 milyon – 7.5 milyon TL arasındaki araçlar için de 12 ay vade belirlenmiş durumda. Bu düzenleme, araç almak isteyenler için daha uzun vadeli kredi kullanma imkanı sağlıyor, fakat taşıt değerine göre kredi oranlarında herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmedi.

TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDEKİ GELİŞMELER

Taşıt kredisi faizleri geçtiğimiz ay yüzde 3.15 seviyelerinden yüzde 3.00’e düşmüş durumda. Bankalar, kredi faizlerinde küçük oranlı indirimler yapmaya devam ederken, bu faizlerin yılın ikinci yarısında yüzde 2.00 – 2.50 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, mevcut faizlerdeki düşüş trendinin otomotiv sektörü için olumlu gelişmeler doğuracağını ifade ediyor. Ancak, piyasanın daha da canlanması için kredi limitlerinde güncellemelerin yapılmasının gerektiğini belirtmekte.

BAYRAM ÖNCESİ ARAÇ PİYASASI HAREKETLENİR Mİ?

Vade sürelerinin uzatılması, bayram öncesinde otomobil alımını artırma potansiyeli taşıyor. Ancak uzmanların vurguladığı gibi asıl büyük etkinin, kredi limitlerinin artırılmasıyla gerçekleşebileceği anlaşılıyor. Ayrıca, stok fazlası bulunan sıfır araç piyasasında büyük fiyat artışlarının beklenmediği de görülüyor. Döviz kurlarında ani bir yükseliş olmadığı sürece, taşıt fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanması öngörülmüyor.

BANKALAR KREDİ VERMEKTE İSTEKLİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl taşıt kredilerinde yaşanan daralmanın, bankaların kredi verme isteğini olumsuz etkilediği biliniyor. Fatura değeri 2 milyon TL’ye kadar olan araçlar için, taşıt değerinin yalnızca %20’si kadar kredi kullanılabilmekte. BDDK, vade sürelerini güncellerken kredi oranlarında herhangi bir artış yapmadı. Dolayısıyla, faizler düşse bile bankaların kredi vermeye yönelik tutumu, piyasanın seyrini doğrudan etkileyebilecektir.

400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ ÇEKEN NE KADAR ÖDEYECEK?

3.00 faiz oranıyla 400.000 TL taşıt kredisi çeken bir birey için hesaplama yapıldığında, 36 ay vadeli kredi taksiti aylık olarak yaklaşık 21.000 TL oluyor. Toplam ödeme tutarı ise 750.000 TL olarak belirleniyor (banka masrafları hariç). Faiz oranlarının düşmesi halinde, bu tutarların daha da azalması bekleniyor.

OTOMOBİL ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Uzmanlar, mevcut faizlerin geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında düşük olduğunu ifade ediyor. Ancak yılın ikinci yarısında daha uygun kredi koşullarının meydana gelebileceğine dikkati çekiyor. Eğer döviz kuru ve araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanmazsa, ilerleyen aylarda daha uygun finansman fırsatları kendini gösterebilir.