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Araç Motorunu Etkileyen Gizli Tehlike

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Son dönemlerde dizel yakıtların içindeki biyoyakıt miktarındaki artış, yakıt tanklarında mikroorganizmaların, bakterilerin ve mantarların yayılmasına yol açıyor. Bu mikroorganizmalar, tankta kendi yaşam alanlarını oluşturarak motorda zarar verebilecek biyoçamur adı verilen bir madde meydana getiriyor. Özellikle yaz aylarında kullanılan dizel araçlarda dizel vebası daha sık görülüyor. Ancak kışa girilmeden önce, özellikle karavan, motorlu tekne ya da benzeri araçlar kullanılmayacaksa, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

YENİ YAKIT TÜRLERİ SUNULUYOR

Dünya genelindeki benzin istasyonlarında son yıllarda dizel vebasına karşı daha az hassas yeni yakıt türleri ortaya çıkıyor. Bu türlerden biri olan HVO dizel, hidrojene bitkisel yağdan üretiliyor ve geleneksel dizel yakıta göre daha az biyolojik kirliliğe yol açıyor. Ancak, HVO dizelin maliyeti, litre başına daha yüksek.

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