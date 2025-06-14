Araç Muayene İstasyonu Açıldı

YENİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONU HIZLA HİZMETTE

Herkesin bildiği üzere, TÜVTÜRK İstanbul’da yeni bir araç muayene istasyonu açtı. Esenyurt’ta hizmet vermeye başlayan “Yüzüncü Yıl İstasyonu,” İstanbul’daki 15. sabit TÜVTÜRK istasyonu olurken, Türkiye genelinde ise 214. istasyon oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK, bu yeni istasyonla birlikte hizmet kapasitesini genişletiyor ve araç sahiplerine daha hızlı hizmet sunmayı hedefliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE KOLAYLIK SUNUYOR

Araç muayene sürecini hızlandıran bu adım, İstanbul’daki araç sahipleri için önemli bir kolaylık sağlıyor. Yeni istasyonun açılması, hem muayene işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlarken, hem de araç sahiplerinin zamanının daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu gelişme, İstanbul genelinde trafik yoğunluğunu azaltma hedeflerine de katkıda bulunuyor.