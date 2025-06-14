Araç Muayenesine Gidecekler Şaşıracak

YENİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONU AÇILDI

Herkesin bildiği üzere TÜVTÜRK, İstanbul’da yeni bir araç muayene istasyonunu hizmete açmış. Esenyurt’ta faaliyete başlayan “Yüzüncü Yıl İstasyonu,” İstanbul’daki 15. ve Türkiye genelindeki ise 214. sabit TÜVTÜRK istasyonu oldu. Bu yeni açılış, İstanbul’daki araç sahipleri için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

HİZMET KAPASİTESİ GİDEREK ARTACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK, bu yeni istasyonla birlikte hizmet kapasitesini genişletmeyi ve araç sahiplerine daha hızlı hizmet sunmayı hedefliyor. Araç muayene sürecini hızlandıran bu adım, İstanbul’daki araç sahipleri için önemli bir kolaylık sağlıyor.