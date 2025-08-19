Araç sahiplerini etkileyen yeni yönetmelik

YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Araç sahiplerini etkileyen Karayolları Trafik Yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yer alan değişiklikle, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartları, değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından ilk defa tescil edilecek taşıtlarda, ilk tescil sırasında zorunlu hale geliyor. Önceden tescil edilen araçlar için ise bu düzenleme belli tarihlere kadar zorunlu olmayacak.

MODEL YILLARINA GÖRE ZORUNLULUK TARİHLERİ

2025-2023 model yılındaki araçlar için bu zorunluluk, 1 Ocak 2026 tarihine kadar, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027’ye kadar ve 2017 ve daha eski model araçlar için de 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar uygulanmayacak.

OKUL SERVİSLERİ İÇİN GEÇİCİ DÜZENLEME

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilen veya edilecek, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran okul servislerinde, yeni düzenlemenin belirtilen şartları 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak. Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için ise 30 günlük bir süre tanındı.