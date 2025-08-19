Araç Sahiplerini İlgilendiriyor, Zorunlu Oldu

Araç sahiplerini etkileyen Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelikteki güncellemeler, yeni tescil edilecek araçların, araç takip ve kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazları ile acil durum butonları gibi ekipmanları bulundurma koşulunu içeriyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, ilk kez tescil edilecek taşıtlarda bu zorunluluk geçerli olacak. Ancak daha önce tescil edilen araçlar için bu koşul belirli tarihler geçene kadar zorunlu olmayacak.

ZORUNLULUK TARİHLERİ

2025-2023 model araçlar için, 1 Ocak 2026 tarihine kadar, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027 tarihine kadar, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayene tarihine kadar bu zorunluluk uygulanmayacak.

OKUL SERVİSİ DÜZENLEMESİ

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilmiş veya edilecek olan, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunan okul servis araçları, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayene süresince yeni düzenlemede belirtilen koşulları taşımak zorunda olmayacak. Ayrıca araç takip ve kamera sistemleri ile görüntü kayıt cihazlarının bulundurulması için 30 günlük bir süre tanındığı belirtildi.