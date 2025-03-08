Ekonomi

Araç Sahiplerini Sevindiren Akaryakıt İndirimi

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor. 4 Mart’ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin hemen ardından, 7 Mart’ta benzinde 2 lira 6 kuruş daha ek bir indirim gerçekleşti. Ayrıca, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk bir indirim uygulandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Mart 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 43,41 TL/LT, motorin 45,36 TL/LT, LPG ise 27,59 TL/LT. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 43,26 TL/LT, motorin 45,24 TL/LT ve LPG 26,99 TL/LT olarak belirlenmiştir. Ankara’da benzin 43,96 TL/LT, motorin 46,09 TL/LT ve LPG 27,49 TL/LT fiyatlarına sahipken, İzmir’de benzin 44,33 TL/LT, motorin 46,46 TL/LT ve LPG 27,34 TL/LT olarak satılmaktadır.

FİYATLARDAKI DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ

Bu indirimler, araç sahipleri arasında memnuniyetle karşılanıyor. Ancak, küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının gidişatını etkilemeye devam ediyor.

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