Araç Şarampole Yuvarlandı, 4 Kişi Öldü

FECİ KAZA DETAYLARI

Akşam saat 19.00 civarında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde trajik bir kaza meydana geldi. Yusuf Tunçel’in (49) kullandığı patpat, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 25 metre yüksekten şarampole düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk kontrollerde, patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile birlikte Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63) olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

AĞIR YARALILAR VE HASTANE GÖNDERİMİ

Kazada ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52) ise sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak, Burak Asaf Çimen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

