Araç Takibi Zorunlu Olacak

Araç sahiplerini etkileyen önemli bir düzenleme, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikte, araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ilk tescil edilecek araçlar için geçerli olacak. Ancak, daha önce tescil edilmiş olan araçlar için bazı tarihlere kadar bu şartların yerine getirilmesi zorunlu olmayacak.

FARKLI MODEL YILLARI İÇİN GEÇİCİ ZORUNLULUK

2025-2023 model araçlara 1 Ocak 2026 tarihine kadar, 2022-2018 model araçlara 1 Ocak 2027 tarihine kadar ve 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihine kadar ilk muayene süresince bu yeni kurallar uygulanmayacak.

OKUL SERVİSLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilen veya edilecek olan okul servisleri, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulundurduğu sürece, 31 Aralık 2027 tarihine kadar yeni düzenlemenin şartlarına tabi olmaktan muaf tutulacak. Araç sahiplerine, yeni şartları yerine getirmeleri için 30 günlük bir süre verildi.