Araç Takip Zorunlu Oldu

Araç sahiplerini ilgilendiren Karayolları Trafik Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlandı ve yeni düzenlemeyle birlikte araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, ayrıca acil durum butonu bulundurma şartı kalite standartları arasında yer alıyor. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra, ilk defa tescil edilecek taşıtların ilk tescil sırasında bu şartları sağlaması zorunlu olacak. Ancak daha önce tescil edilen araçlar için bu gereklilik belirlenen tarihlere kadar geçerli olmayacak.

MODEL TARİHLERİNE GÖRE UYGULAMA

2025 ile 2023 yılları arasında üretilen araçlar için bu şartlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, 2022 ile 2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihine kadar uygulanmayacak. Bu, araç sahiplerine esneklik sağlayacak bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

OKUL SERVİSLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilecek okul servisleri, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduruyor ise, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni düzenlemede belirtilen şartlardan muaf tutulacak. Ayrıca, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu için tüm araç sahiplerine 30 günlük bir süre tanındı.