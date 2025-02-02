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Araç Yangını Trafik Yoğunluğu Oluşturdu

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GECE SAATLERİNDE YANGIN OLAYI

Olay, saat 22.40 sıralarında Avrupa Otoyolu Bağcılar bölgesinde gerçekleşti. İddialara göre, Ankara yönüne seyreden Ramazan Yayla kontrolündeki 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motoru yanmaya başladı. Yayla, eşiyle birlikte aracı emniyet şeridine çekerken, alevler hızla yayıldı.

TRAİFİKTE YOĞUNLUK VE ACİL MÜDAHALE

Yangın sebebiyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç, alevler içinde kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Patlamaların meydana geldiği araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir ölü veya yaralı durumu yaşanmadı.

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