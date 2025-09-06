Araca Benzin Dolduruldu, Şok Yaşandı

DİZEL ARAÇTA BENZİN ŞOKU

Samsun’da 39 yaşındaki Talha Çalık, yakıt almak için gittiği istasyonda beklenmedik bir durum ile karşılaştı. Dizel aracının deposunu doldurmak isteyen Çalık, işlemin bitiminde 54 litre benzin koyulduğunu fark etti.

MEYDANA GELEN KRİZİ HIZLI ÇÖZDÜ

Yanlış yakıt kullanıldığını fark eden Çalık, kontağı çevirmeyerek motorun zarar görmesini önlüyor ve aracını çekiciyle servise gönderiyor. Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Çalık’ın videosu 2 milyondan fazla izlenme alıyor. Talha Çalık, “Pompacılar dalgın olabiliyor, bu yüzden yakıt alırken sürücüler dikkat etmeli. Kontağı çalıştırmadığım için büyük zarardan kurtuldum” şeklinde konuşuyor.

SORUN HIZLA GİDERİLDİ

Yanlış yakıt kullanımının motor ve enjektörlerde ciddi hasarlara yol açabileceğine dikkat çeken Çalık, 8 saat süren temizlik işlemiyle sorunun giderildiğini belirtiyor. “Zaman kaybı dışında zararım olmadı. Benim tavsiyem; sürücüler mutlaka fişi kontrol etsin ve yanlış yakıt konulursa kontak açmasınlar” diyor. Bu olayda aracına konulan 2 bin 945 TL değerindeki benzin, servis tarafından tahliye edilerek Talha Çalık’a teslim ediliyor.