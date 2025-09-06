Araca Benzin Dolduruldu, Zarar Görmedi

ŞOK EDİCİ YANLIŞLIKLAR

Samsun’da 39 yaşındaki Talha Çalık, yakıt almak için gittiği istasyonda beklenmedik bir durumla karşılaştı. Dizel motorlu aracının deposunu doldurmak isteyen Çalık, işlem tamamlandığında 54 litre benzin konulduğunu fark etti. Bu yanlışlığa hemen müdahale eden sürücü, kontağı çevirmeyerek motorun hasar görmesini engelledi ve aracını çekiciyle servise gönderdi. Çalık’ın bu anları sosyal medya hesabında paylaştığı video, 2 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.

KONTROLLÜ HAREKET ETMEK ÖNEMLİ

Yanlış yakıtı fark eden Talha Çalık, “Pompacılar dalgın olabiliyor, bu yüzden yakıt alırken sürücüler dikkat etmeli. Kontağı çalıştırmadığım için büyük zarardan kurtuldum” dedi. Yanlış yakıt kullanmanın motor ve enjektörlerde ciddi hasar oluşturabileceğine dikkat çeken Çalık, yaşadığı durumu 8 saat süren bir temizlik işlemiyle çözdüğünü belirtti. “Zaman kaybı dışında zararım olmadı. Benim tavsiyem; sürücüler mutlaka fişi kontrol etsin ve yanlış yakıt konulursa kontak açmasınlar” dedi.

MALİYET VE ÇÖZÜM SÜRECİ

Mercedes C220 marka araca konulan 2 bin 945 TL değerindeki benzin, servis tarafından tahliye edilerek aracın sahibine geri teslim edildi. Bu olay, sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik bir durumu gözler önüne seriyor. Yanlış yakıt kullanımı, her an herkesin başına gelebilecek bir durum olabiliyor.