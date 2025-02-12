Aracı Kurumların İşlem Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul GÜNDE NEGATİF SEYREDİYOR

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününde olumsuz bir seyir izliyor. Saat 13:30 itibarıyla BIST 100 endeksi, yüzde 0,43’lük bir düşüşle 9.840 puanda işlem görüyor. Bunun yanı sıra, işlem hacmi 46 milyar TL seviyelerinde seyrediyor. Son verilere göre, piyasada en fazla alım-satım yapan aracı kurumlar ve bu kurumların ön plana çıkan hisse senetleri aşağıda belirtilmiştir.

Alım YÖNÜNDE ÖNE ÇIKAN ARACI KURUMLAR

BIST 100 endeksinde en çok net alış yapan aracı kurumlar sırasıyla Yapı Kredi Yatırım, Ak Yatırım ve Deniz Yatırım olarak sıralanıyor. Yapı Kredi Yatırım’ın en çok alım yaptığı üç hisse: “THYAO”, “TUPRS”, “EREGL”. Ak Yatırım’ın en öne çıkan hisseleri ise: “BIMAS”, “THYAO”, “ASELS”. Deniz Yatırım tarafından en çok alım yapılan üç hisse ise “EREGL”, “KOZAL” ve “ISCTR”.

NET SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Endekste net satıcı konumunda ise sırasıyla BofA, İnfo Yatırım ve Ziraat Yatırım bulunmaktadır. BofA’nın en çok satış yaptığı üç hisse: “TOASO”, “THYAO”, “TUPRS”. İnfo Yatırım’ın satışı gerçekleştirdiği hisseler arasında ise: “AKBNK”, “YKBNK” ve “THYAO” öne çıkıyor. Ziraat Yatırım’ın en çok satış yaptığı üç hisse de: “THYAO”, “AKBNK” ve “BIMAS” şeklinde belirleniyor.

GÜNLÜK NET PARA GİRİŞ/ÇIKIŞI ANALİZİ

Günlük net para girişi/çıkışı, belirli bir piyasada ya da hisse senedinde, belirli bir işlem anında ya da gününde işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin farkını ifade ediyor. Alış ile satış arasındaki bu fark, pozitif olduğunda para girişini, negatif olduğunda para çıkışını işaret ediyor. Net para girişi, belirli bir piyasada veya hisse senedinde, işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemleri arasındaki pozitif fark ile tanımlanıyor. Net para çıkışı ise aynı yöntemle, negatif farkın hesaplanmasıyla belirleniyor.