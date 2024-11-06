“Aracın Ayıplı Olduğunu Kaza Sonrası Anladı”

KAZA VE HUKUKİ SÜRECİNİN BAŞLANGICI

Eskişehir’den bayiden sıfır kilometre aldığı cip ile Trabzon’a seyahat eden Hilal Yorulmaz ve eşi Şahan Yorulmaz, 1 ay sonra yaşadıkları fren arızası ve direksiyonun kilitlenmesi sonucu kaza geçirdi. Trabzon’daki bir devlet hastanesinde sağlık personeli olarak görev yapan çift, 11 Eylül 2020 tarihinde Eskişehir’deki bir otomotiv bayisinden sıfır kilometre cip satın aldı. Heyecanla aldıkları aracı Trabzon’a getiren çift, 1 ay sonra cipe binerken talihsiz bir kaza yaşayarak yokuş aşağı inen araçlarının kontrolünü kaybetti. İddiaya göre, Hilal Yorulmaz’ın kullandığı cip, frenlerin tutmaması ve direksiyonun kilitlenmesi sonucunda refüje çarptı. Sol şeritten gelen başka bir aracın da duramayıp cipe çarpmasıyla birlikte Şahan Yorulmaz yaralandı. Kazanın ardından bayi yetkilileri ile görüşen çift, yapılan incelemenin sonucunda ‘sürücü kaynaklı hata’ yanıtını aldı. Bunun üzerine çift hukuki yola başvurarak mahkemeye gitti.

Yorulmaz çifti, avukat Bünyamin Bayram aracılığıyla aracı satan bayi aleyhine ‘ayıplı malın iadesi’ davası açtı. Trabzon Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi heyeti, araç sahibi Hilal Yorulmaz’ı haklı buldu. Mahkemede yetkili bayinin ‘ayıplı’ olduğu tespit edilen aracın ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine karar verildi. Mahkemenin bu kararını temyiz eden bayi yetkilileri, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararını onadı. Bayi yetkilileri karara itiraz edince Yargıtay’a başvuruda bulundu. Sonuçta 4 yıl süren hukuki süreç sonunda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararı bayi aleyhinde onadı. Yargıtay tarafından verilen kararda, aracı satan bayinin aynı modelde sıfır kilometre araç ya da belirlenecek tutarı tüketiciye geri ödemesine hükmedildi.

KAZA ANINI ANLATTI

Kazanın detaylarını paylaşan Hilal Yorulmaz, “Kazanın olduğu gün eşimle işe gidiyorduk. Yokuş aşağı ilerlerken aracın fren mekanizmasında bir tuhaflık hissettim. Fren tutmadı, elimi park frenine attım ama o da aktif değildi. Ana yola savrulduk, önce refüje çarptık, ardından sol şeritten gelen bir araç bize çarptı. Hava yastığım sayesinde kurtuldum ama eşim kazada eli kırıldı ve 2 ay tedavi gördü” dedi.

HUKUKİ SÜRECİN ZORLU AŞAMALARI

2020 yılında sıfır olarak aldıkları araçta yaşanan arızanın ardından firmaya şikayette bulunduklarını dile getiren Yorulmaz, “Bir ay içinde bu hatayı nasıl verebildi? Şirket bize aracın sürücü kaynaklı kaza yaptığını bildirdi. Kaza görüntülerine ulaştıktan sonra yine aynı cevabı aldık. Son çare olarak hukuki yola başvurmak zorunda kaldım. Avukatımız sayesinde davayı kazandık. 4 yıl boyunca maddi ve manevi zorluklar yaşadık, pandemi dönemine denk geldiği için de sıkıntılar daha da arttı” şeklinde konuştu.

MADDİ VE MANEVİ ZORLUKLARIN ETKİSİ

Cipi satın aldıkları kredinin 1 ay önce bittiğini belirten Yorulmaz, “Hayal kırıklığı yaşattı. Aracın sigortası ve vergilerini de bu süreçte ödemek zorunda kaldık, araç burada yatarken bile ödemelerini yaptık. Çok büyük zorluklarla geçmiş bir süreçti. Davayı kazanmamız bizim için sevindirici oldu. Gelecekte bu markaya yaklaşmam, etrafımdakilere de bunu anlatacağım” dedi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Şahan Yorulmaz, “Severek aldığımız aracın bir ay sonra yaşadıkları mağduriyet oldu. Firma bize gereken desteği sağlayamadı. 4 yıl süresince bu mağduriyeti ailecek yaşadık. Mahkeme misliyle değiştirme kararı verdi. Beklediğimiz sonucu aldığımız için mutluyuz” sözlerini kullandı.

AVUKATIN DEĞERLENDİRMESİ

Hukuki süreci değerlendirirken avukat Bünyamin Bayram, “Hilal Hanım bu sorunu benimle paylaştı. Mahkemeye başvurduktan sonra bilirkişi raporu üretim kaynaklı bir hata olduğunu belirledi. İlk mahkeme bu yönüyle değişim kararı aldı. Sonrasında Yargıtay’dan da kararı onayladık. Halen icra süreci devam ediyor. 4 yıl birçok zorluk yaşadık ama sabırla süreci götürdük” dedi.