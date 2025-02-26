Aracınızın Değer Kaybı Kilometreyle Artıyor

16.000 KM’DE DEĞER KAYBI

İlk büyük değer kaybı bu aşamada yaşanıyor. Aracınızın değeri %22 oranında azalıyor.

32.000 KM’DE DEĞER KAYBI

Bu kilometreye ulaşıldığında değer kaybı %24’e çıkıyor.

48.000 KM’DE ARAÇ TİPLERİ ARASI FARKLAR

Benzinli araçlar bu aşamada %38 değer kaybederken, elektrikli araçlar %26, hibrit araçlar ise yalnızca %11 değer kaybediyor.

96.000 KM’DE AZALAN DEĞER

En ciddi değer kaybı bu noktada meydana geliyor ve araç değeri %64 oranında düşüş gösteriyor.

100.000 KM VE ÜZERİ

Araç bu kilometrenin ardından ikinci el piyasasında daha az cazip hale geliyor ve değeri hızla azalıyor. Benzinli araçlar 48.000 kilometrede %38 değer kaybederken, elektrikli araçlar aynı kilometrede %26 kayıpla daha avantajlı durumda bulunuyor.