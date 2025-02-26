Gündem

Aracınızın Değer Kaybı Kilometreyle Artıyor

aracinizin-deger-kaybi-kilometreyle-artiyor

16.000 KM’DE DEĞER KAYBI

İlk büyük değer kaybı bu aşamada yaşanıyor. Aracınızın değeri %22 oranında azalıyor.

32.000 KM’DE DEĞER KAYBI

Bu kilometreye ulaşıldığında değer kaybı %24’e çıkıyor.

48.000 KM’DE ARAÇ TİPLERİ ARASI FARKLAR

Benzinli araçlar bu aşamada %38 değer kaybederken, elektrikli araçlar %26, hibrit araçlar ise yalnızca %11 değer kaybediyor.

96.000 KM’DE AZALAN DEĞER

En ciddi değer kaybı bu noktada meydana geliyor ve araç değeri %64 oranında düşüş gösteriyor.

100.000 KM VE ÜZERİ

Araç bu kilometrenin ardından ikinci el piyasasında daha az cazip hale geliyor ve değeri hızla azalıyor. Benzinli araçlar 48.000 kilometrede %38 değer kaybederken, elektrikli araçlar aynı kilometrede %26 kayıpla daha avantajlı durumda bulunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Buruk Ve Mourinho’ya İhtimal Cezalar

Trendyol Süper Lig'deki 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Okan Buruk ve Jose Mourinho disiplin cezası için PFDK'ya sevk edildi. Cezaların detayları merak ediliyor.
Gündem

Mourinho’nun İfadelerine Galatasaray’dan Sert Tepki

Galatasaray, Mourinho'nun "maymun gibi zıpladılar" ifadesi sonrası ırkçılık suçlamasıyla UEFA ve FIFA'ya başvuracak. Fenerbahçe yöneticisi Ilıcalı'nın açıklamaları tepki topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.