Arakçi, Fox News İddialarını Reddetti

İDDİALARIN YALANLANDIĞI VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox News kanalının İran’da “gizli nükleer tesis” bulunduğuna dair ortaya attığı iddiaları kesin bir şekilde yalanlıyor. Arakçi, bu söylentilerin İsrail tarafından İran karşıtı Halkın Mücahitleri örgütü kullanılarak gündeme getirildiğini ifade etti. Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında devam eden dolaylı nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik “korkutucu uydu görüntülerinin” servis edilmeye başlandığını belirtti.

İSRAİL’İN OLUMSUZ ETKİSİ

Arakçi, İsrail’in ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakere sürecinde olumsuz bir rol üstlendiğine dikkat çekti. “İtibarını kaybeden ve sabotajcı olarak ifşa olan Netanyahu, Trump’a ne yapması gerektiğini empoze etmeye çalışan politikasıyla hem eski hem de yeni kuklalara müracaat ediyor” şeklinde konuştu. Arakçi, İsrail’in İran’a karşı Saddam Hüseyin dönemine ait örgüt ve grupları kullanma çabasını da gündeme getirdi. “Bu kişilerin ve örgütlerin maliyeti düşük olsa da, bu grupları devreye almak yalnızca bir çaresizliğin belirtisidir” dedi.

HABERİN DETAYLARI

ABD’nin Fox News kanalı, son günlerde İran’ın Semnan eyaletindeki “Rainbow Site” (Gökkuşağı Sahası) kod adıyla gizli bir nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti. Yayınlanan uydu görüntülerine göre, bu tesisin 2 bin 500 dönümlük geniş bir alan üzerinde yer aldığı belirtildi. Habere göre, söz konusu tesisin, kimyasal madde üreticisi olarak bilinen “Diba Energy Siba” adı altında gizlendiği ve on yıldan fazla bir süredir faaliyet gösterdiği öne sürüldü.