“Aramco Üçüncü Çeyrek Kârı Düşüşte”

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco, düşük petrol fiyatlarının gelirleri olumsuz etkilemesi sebebiyle üçüncü çeyrek kârının geçen yıla göre yaklaşık %15 azalarak 27,5 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Aramco, bu çeyrekte 111,1 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti. Geçen yılın aynı döneminde şirketin geliri 113 milyar dolardı.

KÂRDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ AÇIKLANDI

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde Aramco’nun kârı 32,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirket, kâr düşüşünün “esas olarak düşük ham petrol fiyatlarının ve zayıflayan rafinaj marjlarının etkisinden kaynaklandığını” ifade etti. 2024’ün ilk dokuz ayında toplam kârı ise 83,9 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde ise kâr 94,5 milyar dolardı.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ BELİRLENDİ

Aramco, üçüncü çeyrek için 20,28 milyar dolar temettü ve 10,77 milyar dolar performansa bağlı temettü ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu.