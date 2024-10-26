“Arap Ülkeleri İsrail’in Saldırısını Kınadı”

MISIR VE ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL’E TEPKİ

Mısır’ın da içinde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Lübnan, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınıyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Orta Doğu’daki ülkeler üzerinde, özellikle İran’a yönelik olarak düzenlediği saldırıların tehlikeli olduğu ve bu durumun bölgede gerilimi artırdığı vurgulanıyor.

BÖLGE GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİYOR

Açıklamada, bu tür saldırıların endişeyle takip edildiği ifade edilerek, “Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden, bölgedeki kırılgan durumu daha da alevlendiren, bölgede gerilimi körükleyen ve çatışmaları yoğunlaştıran her türlü adımı kınıyoruz.” deniliyor. Arap ülkeleri, bu tür eylemlerin bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtiyor.