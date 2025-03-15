Aras Bulut İynemli Kaza Geçirdi

KAZA ANINDAN BAHSEDİYOR

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen’in üstlendiği Deha dizisinin setinde, endişe verici bir kaza meydana geldi. Dizi setinde aksiyon sahnesi çekimleri sırasında başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.

AMELİYATDETAYLARI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ulaştığı bilgilere göre; oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştu ve ameliyat süreci Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlanan İynemli’nin, evinde dinlenerek tedavisinin sürmesini beklediği ve en kısa süre içerisinde sete geri dönmek istediği bildirildi.