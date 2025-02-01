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Aras Bulut İynemli’nin Acı Kaybı

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CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İki yıldır kanser tedavisi süren Cengiz İynemli, önceki gün ikindi vakti Kilyos Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze sırasında Aras Bulut İynemli, acılı sürecinde yakın arkadaşı Engin Öztürk tarafından desteklendi. Törene sanat camiasından da çok sayıda ünlü isim katıldı. Çağatay Ulusoy, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Duygu Sarışın, Ercan Kesal ve Sarp Apak törene iştirak eden isimlerden sadece birkaçı oldu.

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