Aras Bulut İynemli Set Kazası Geçirdi

DEHA DİZİSİNDE KAZA

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen’in yer aldığı Deha dizisinin setinde, korkutucu bir kaza meydana geldi. Aksiyon sahneleri çekilirken, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.

AMELİYAT VE SONRASI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İynemli’nin ayak bileğinde bir kırık oluştu ve ameliyatı Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatın başarıyla geçtiği belirtilen İynemli, evinde dinleniyor. En kısa sürede tedavisini tamamlayıp sete geri dönmeyi umduğu ifade edildi.