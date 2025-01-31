Aras Bulut İynemli’ye Cenazede Destek Vardı

ÜNLÜ OYUNCU ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN BABASI VEFAT ETTİ

Ekranların tanınan ismi Aras Bulut İynemli’nin babası Cengiz İynemli hayatını kaybetti. Ünlü simalar, babasının vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Aras Bulut İynemli’yi cenazesinde yalnız bırakmadı. Cengiz İynemli 76 yaşında hayata veda etti ve bugün son yolculuğuna uğurlandı. İynemli ailesinin acısını paylaşan dostlar, cenazeye katıldı.

CENGİZ İYNEMLİ İÇİN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cengiz İynemli’nin 76 yaşında vefat etmesi, oyuncu kardeşler Aras Bulut ve Orçun İynemli’yi derinden etkiledi. Vefatıyla ilgili yapılan resmi açıklamada; “Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli’nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli’nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut’un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.” ifadeleri yer aldı.

Cengiz İynemli, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Babasının cenazesinde taziyeleri kabul eden Aras Bulut İynemli, yakın arkadaşları tarafından da desteklendi. 2. Sayfa’da yer alan habere göre, cenaze törenine Engin Öztürk, Tolga Sarıtaş, Necip Memili, Sarp Apak ve Çağatay Ulusoy gibi tanınmış isimler katıldı.

BİGE ÖNAL’DAN ÇELENK İLE DESTEK

Uzun süre Aras Bulut İynemli ile ilişkisi olan ve geçtiğimiz yıllarda ayrılan oyuncu Bige Önal, cenaze törenine çelenk göndererek destek verdi. Bu hareketi, Iynemli ailesine olan saygısını gösterdi.