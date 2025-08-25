Araştırma Kuruluşu Rho Motion, Mayıs Verilerini Açıkladı

ARAŞTIRMADAN MÜJDE GİBİ HABERLER

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, mayıs ayıyla ilgili elektrikli araç satış verilerini açıkladı. Verilere göre, dünya genelinde mayıs ayında 1,6 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu durumda, küresel elektrikli araç satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artış gösterirken, aylık bazda ise yüzde 8 büyüme sağladı.

DÖVİZ KURLARI ETKİLİYOR

Kurban Bayramı sonrası döviz kurlarındaki yükseliş, Ağustos ayında sıfır araç fiyatlarına zam gelmesini bekleniyor. Özellikle Euro kurundaki artışın otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu durum, “daha da pahalanmadan alalım” düşüncesini akıllara getiriyor ve hem sıfır hem de ikinci el araçlara olan ilgiyi artırıyor.

MARKALAR FİYAT LİSTELERİNİ GÜNCELLİYOR

Birçok otomobil markası, Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini Ağustos ayında değiştirmeye hazırlanıyor. Bu süreç, otomotiv sektöründe önemli değişimlere yol açabileceği öngörülüyor. En ucuz sıfır otomobil fiyatları ile ilgili bilgiler de bu süreçte merakla bekleniyor.