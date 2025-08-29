Araştırma Üssü 9.5 Kilometre Uzaklıkta

ANTARKTİKA’DA GİZEMLİ YAPI

Antarktika kıyısına yaklaşık 90 mil uzaklıkta, Mill Adası’nın yakınlarında yer alan ve koordinatları 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E olan bu yapı, dikkat çekiyor. Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne ise yalnızca 6 mil (9.5 kilometre) mesafede bulunuyor. UFO meraklısı Scott C. Waring, Google Haritalar’daki bu diskin üzerine eğilerek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” şeklinde ifadeler kullandı. Waring’in YouTube’a yüklediği video sonrası bu konu yeniden ilgi odağı oldu.

POPLER KÜLTÜRDEKİ UFO TASVİRLERİ

Cismin kenarını çevreleyen ince çizgi, popüler kültürdeki klasik UFO tasvirlerini çağrıştırıyor. Fakat tamamen siyah renkteki bu yapı, çevresindeki kar ve kayalarla belirgin bir kontrast meydana getiriyor. Reddit’te yıllar önce paylaşılan görüntülerde, kullanıcılar farklı görüşler ortaya koydu; bazıları bunu bir “hava balonu”, bazıları “Nazi üssü”, diğerleri ise sadece “eriyen göl suyu” olarak tanımladı.

BİLİMSEL AÇIKLAMALAR

Bilim insanları, durumu farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, bu yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu ifade etti ve “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor. Bu durum, etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” diye ekledi. Antarktika, geçmişte de Google Haritalar’daki gizemli yapılar nedeniyle gündeme gelmişti. Önceki yıllarda bölgede tespit edilen “kapı benzeri” yapılar ve Nevada’daki Area 51’de keşfedilen üçgen kule, benzer şekilde UFO teorilerini alevlendirmişti.