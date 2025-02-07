Arazide Bulunan Ceset: Baba Ve Amca Tutuklu

AKÇAKALE’DE KAYIP ÇİFTÇİ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 26 yaşındaki çiftçi Kadir Tabazığ, 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, günlerce kendisinden haber alamayınca üç çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusu yaptı.

CİNAYETİN KAYNAĞI BELİRLENDİ

Arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, 27 Ocak’ta Kepezli Mahallesi’nde korkutucu bir durum ortaya çıktı. Mahalledeki köpeklerin bir noktada yoğunlaşması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine giden ekipler, toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin kayıp Kadir Tabazığ’a ait olduğu belirlendi. Adli tıp raporu, Tabazığ’ın tabancayla başından vurularak öldüğünü gösterdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma, cinayetle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturmaya başladı ve 11 kişiyi gözaltına aldı. İfadelere ve delillere dayanarak, Kadir Tabazığ’ın babası İbrahim Tabazığ ve amcası Ali Tabazığ tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.