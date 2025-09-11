FENERBAHÇE’NİN GİZEMİ AÇIKLANIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün tesisleşme projelerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. “Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50–60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK Hedefi ÖN PLANDA

Koç, kulübün mali dönüşümüne vurgu yaparak, “Finansal açıdan nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?” ifadesiyle seçim sürecine de dikkat çekti.

BAŞARI KÜÇÜMSENİYOR

Futbol dışındaki başarıların yeterince takdir edilmediğini ifade eden Koç, “Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı Bankalar Birliği’ne gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10–12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü” açıklamasında bulundu.

AZİZ YILDIRIM’A SAYGI VE VİZYONUN DEVAMI

Koç, eski başkan Aziz Yıldırım’ın başlattığı “Dünyanın En Büyük Spor Kulübü” vizyonuna da değinerek, “Bu vizyonu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Buse Naz’lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyorsak bu yatırımlar sayesinde” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.