Arazöz, Yangın İçin Giderken Devrildi

ANTALYA’DA YANGIN MÜDAHALESİ SIRASINDA KAZA

Antalya’da devam eden orman yangınlarına müdahale sırasında oldukça korkutucu bir kaza yaşandı. Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü İşletme Şefliğine ait olan arazöz, orman yangını ihbarı üzerine harekete geçtiği anda Haspınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALI PERSONELİN DURUMU İYİ

Kaza sonucunda araçta bulunan N.S. ve F.B. isimli iki personel yaralandı. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, hastaneye sevk edilen personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

