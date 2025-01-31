Arçelik 2024 Yılı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

FINANSAL SONUÇLARDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

Arçelik A.Ş. (ARCLK), 2024 yılı finansal verilerini açıkladı. Şirket, satış gelirlerini %15 artırarak 428,5 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Brüt kârı ise %9 artışla 118,1 milyar TL oldu. Ancak, operasyonel kârlılığına dair göstergeler düşüş eğiliminde gözüküyor. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) %24 oranında gerileyerek 22,3 milyar TL’ye düştü.

DÖNEM KARINDAKİ AZALMA

Net parasal pozisyondaki kazançlar %30’luk bir düşüş kaydederken, net dönem kârı %91 oranında büyük bir azalma ile 1,68 milyar TL seviyesine geriledi. Bilanço tarafında ise dönen varlıklar %10, duran varlıklar ise %5 azalıp şirketin finansal görünümünü etkiledi. Buna rağmen, net borç %14 artarak 87,2 milyar TL’ye yükseldi.

YATIRIMCI GÖZLEMLERİ

Şirketin özkaynakları %16 gerileyip 67,1 milyar TL’ye düşerken, hisse fiyatı 31 Ocak 2025 itibarıyla 127 TL seviyesinde işlem görüyor. Son üç ay içinde hisse, en yüksek 151,50 TL (13 Aralık) ve en düşük 123,70 TL (4 Kasım) seviyelerine ulaştı. Arçelik’in bu dönemde net kârındaki sert düşüş, operasyonel kârlılığındaki gerileme ve bilançosundaki borç artışı, yatırımcıların dikkatle takip ettiği önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Kaynak: KAP