Arda Güler, Beykoz’dan Lüks Villa Aldı

ARDA GÜLER’İN YENİ YATIRIMI

Kariyerine İspanyol futbol devi Real Madrid’de devam eden Arda Güler, yeni bir yatırım yaptı. Bu sezon az süre almasına rağmen Real Madrid formasıyla dikkate değer işler çıkaran Güler, ailesine Beykoz’da lüks bir villa satın aldı.

VİLLA İÇİN 3 MİLYON DOLAR

Habertürk’ten Reşit Özet’in haberine göre, Arda Güler’in Beykoz Acarkent’ten edindiği 5 katlı villa için yaklaşık 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödediği öğrenildi.

TADİLAT İÇİN BÜYÜK BİR BÜTÇE

Genç oyuncunun lüks konut için harcadığı büyük paranın yanı sıra, kapsamlı bir tadilat için de yaklaşık 2 milyon dolar ayırmayı planladığı ifade edildi.

AİDAT VE VİLLA HAKKINDA DETAYLAR

Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL’ye satışa sunulan villa, pazarlıklarla 116 milyon 579 bin liraya sahip bulunuyor. İçerdiği 7+2 oda düzeni ile dikkat çeken ultra lüks villanın aylık aidatının ise 14 bin TL olduğu belirtiliyor. 1000 metrekarelik alanda konumlanan villa, geniş salonu ve ferah mutfağıyla öne çıkıyor. Ayrıca, etkileyici bir manzara ve büyük bir yüzme havuzu bulunuyor.