Arda Güler, Beykoz’dan Lüks Villa Aldı

ARDA GÜLER’DEN YENİ YATIRIM

Kariyerine İspanyol futbol devi Real Madrid’de devam eden Arda Güler, yeni bir yatırım gerçekleştiriyor. Bu sezon sınırlı süre almasına rağmen Real Madrid formasıyla dikkat çeken Güler, Beykoz’da ailesine lüks bir villa satın aldı.

VİLLA İÇİN 3 MİLYON DOLAR

Habertürk’ten Reşit Özet’in haberine göre, Arda Güler’in Beykoz Acarkent bölgesinden aldığı 5 katlı villa için yaklaşık 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödendiği öğrenildi.

TADİLAT İÇİN BÜYÜK Bİ YATIRIM

Genç futbolcunun, lüks konut için önemli bir bütçe ayırdığı ve kapsamlı bir tadilat için yaklaşık 2 milyon dolar harcayacağı belirtiliyor.

AYLIK AİDAT VE VİLLANIN ÖZELLİKLERİ

Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL’ye satışa sunulan villanın, pazarlıklar sonucunda 116 milyon 579 bin liraya satıldığı öğrenildi. 7+2 oda düzenine sahip ultra lüks villanın aylık aidatının ise 14 bin TL olduğu ifade edildi. 1000 metrekarelik bir alana kurulu olan villada, geniş salonu, ferah mutfağı, etkileyici manzarası ve büyük bir yüzme havuzu bulunduğu dikkat çekiyor.