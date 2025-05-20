Arda Güler, Beykoz’dan Villa Aldı

YENİ YATIRIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerini İspanyol futbol klübü Real Madrid’de sürdüren Arda Güler, yeni bir yatırıma adım atmış durumda. Bu sezon içinde daha az süre bulmasına rağmen, Real Madrid formasıyla kaydettiği önemli başarılarla gündemde olan Arda Güler, Beykoz’da ailesine lüks bir villa satın aldı.

VİLLA İÇİN 3 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Güler’in Beykoz Acarkent’te edindiği 5 katlı villanın maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) olduğu öğreniliyor. Habertürk’ten Reşit Özet’in aktardığına göre, bu önemli yatırım söz konusu villa için ödenecek miktarı içeriyor.

TADİLAT İÇİN BÜYÜK BİR BÜTÇE AYIRDI

Genç futbolcunun, lüks konutunu daha da çekici hale getirmek için kapsamlı bir tadilat yaptırmayı planladığı ve bu süreçte yaklaşık 2 milyon dolar harcamayı düşündüğü belirtiliyor. Villa ile ilgili detaylar, tadilat sonrası daha çok hayranlık uyandıracak gibi görünüyor.

AİDAT VE VİLLA DETAYLARI

Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL’ye satışa çıkarılan ve pazarlıklar neticesinde 116 milyon 579 bin liraya el değiştiren villanın aylık aidatı ise 14 bin TL olarak öne çıkıyor. 1000 metrekarelik alanda konumlanan villada geniş bir salon ve ferah mutfak yer alıyor. Ayrıca etkileyici bir manzaraya sahip olan bu ultra lüks villanın büyük bir yüzme havuzu da bulunuyor.